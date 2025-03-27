Точилин: «Краснодар» выглядит посимпатичнее в чемпионской гонке, «Спартак» — пока эмоции

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в Российской Премьер-Лиге между «Спартаком», «Краснодаром» и «Зенитом».

«В гонке за чемпионство «Краснодар» наиболее симпатичен. Все ждут, что именно он должен подвинуть «Зенит». Они держат первое место даже при своих скромных трансферах. «Спартак» — это больше пока эмоции. После победы над «Зенитом» многие говорят, что он готов к чемпионству. Но, повторюсь, «Спартак» — команда эмоциональная, и если она столкнётся с прагматизмом, как с «Рубином», то появятся проблемы. А «Краснодар» выжимает результат на классе.

У «Зенита» тоже шансы высоки. Понятно, что сейчас идут разговоры о внутренних победах. Но это такой мадридский «Реал», от которого всегда ждут побед, а про неудачах начинаются неприятные разговоры, пытаются раскачать. Всё равно у «Зенита» шансов на чемпионство не меньше, чем у «Спартака» и «Краснодара». У них есть резерв, да и по комплектации чуть получше», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.