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Слот одобрил уход Диаса из «Ливерпуля», «Арсенал» следит за игроком — Caught Offside

Слот одобрил уход Диаса из «Ливерпуля», «Арсенал» следит за игроком — Caught Offside
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«Ливерпуль» может столкнуться с внутренними разногласиями по поводу будущего крайнего нападающего команды Луиса Диаса. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, главный тренер мерсисайдцев Арне Слот одобрил уход колумбийского футболиста из клуба, в то время как руководство «Ливерпуля» хочет сохранить его. Подчёркивается, что боссы английского гранда могут пойти против воли Слота и продлить контракт с Диасом, заканчивающийся летом 2027 года.

Лондонский «Арсенал» входит в число клубов, следящих за 28-летним нападающим, однако его приобретение не является приоритетной целью для «канониров».

В нынешнем сезоне Диас принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

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