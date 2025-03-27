Александр Точилин: у «Ахмата» радужные перспективы в борьбе за выживание

Российский тренер Александр Точилин высказался о шансах «Ахмата», «Факела» и «Оренбурга» в борьбе за сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге.

«Оренбургу» будет достаточно тяжело конкурировать в борьбе за выживание, потому что большой отрыв в очках. «Факелу» тоже трудно, хотя они играют на максимум. Но у них нет того драйва, который был в предыдущих сезонах. Однако «Факел» будет биться до последнего, может быть, для них всё сложится удачно. Про «Химки» говорят, что у них финансовые проблемы.

«Ахмат» в весенней части стоит особняком по сравнению с этими командами, набирает очки. Их перспективы выглядят более радужными», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.