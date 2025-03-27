«Я привык говорить правду в лицо». Канселу — о разногласиях с Гвардиолой

Бывший крайний защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу рассказал, что у него были разногласия с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой.

«[Инвертированные фулбэки —] это заслуга и работа Гвардиолы, благодаря которой я стал смотреть на футбол по-другому. Для меня он гений и человек, который изменил мой взгляд на игру. У нас были разногласия. Не конфликт, а разные мнения.

У меня очень сильный характер. У Гвардиолы тоже, но он главный. Мы пошли разными путями, но я благодарю бога за то, что работал с ним. Он гений, мировой лидер в плане тренировок. Лучшие моменты моей карьеры были в «Манчестер Сити». Я ходил на тренировки, участвовал в матчах и наслаждался жизнью. Чувствовал себя важным в этой команде. Гвардиола помог мне вырасти как человеку и футболисту.

Я не хотел оставаться в «Манчестер Сити», а клуб желал обратного. Так что было несколько причин [для перехода в «Аль-Хиляль»]. В Европе было несколько заинтересованных [во мне] клубов, но «Аль-Хиляль» всегда был самым заинтересованным из них.

Во всех нас есть хорошее и плохое. Я всегда был прямолинейным и предпочитал говорить всё в лицо, а не скрывать, даже если это причинит мне вред. Моя личность такова», — сказал Канселу в интервью Canal 11.

Канселу выступал в составе «Манчестер Сити» с 2019 по 2024 год. Минувшим летом 30-летний защитник перешёл в «Аль-Хиляль».