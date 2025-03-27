Четыре игрока «Баварии» получили новые рыночные стоимости в марте — Transfermarkt

Немецкий портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов, провёл обновления цен в чемпионате Германии. Стоимость четырёх футболистов мюнхенской «Баварии» подверглась пересмотру. Изменилась цена голкипера Йонаса Урбига, а также вингеров Лероя Зане, Сержа Гнабри и Майкла Олисе.

Француз стал самым подорожавшим игроком команды, стоимость Олисе увеличилась с € 65 млн до € 80 млн. Урбиг, в свою очередь, подорожал на € 5 млн (с трёх до восьми). Зане и Гнабри подешевели в результате обновления — их трансферные стоимости сократились, соответственно, на € 7 млн и € 10 млн.

Обновление трансферных стоимостей футболистов «Баварии» (март-2025):

1. Майкл Олисе — € 80 млн (+ € 15 млн)

2. Йонас Урбиг — € 8 млн (+ € 5 млн)

3. Лерой Зане — € 38 млн (- € 7 млн)

4. Серж Гнабри — € 25 млн (- € 10 млн).

Самыми дорогими футболистами «Баварии» продолжают оставаться полузащитник Джамал Мусиала (€ 140 млн) и нападающий Гарри Кейн (€ 90 млн). Их трансферные стоимости не изменились.