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Халк может вновь сыграть за «Зенит» в матче легенд в честь столетия клуба — источник

Халк может вновь сыграть за «Зенит» в матче легенд в честь столетия клуба — источник
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«Зенит» направил приглашение бывшему нападающему команды Халку на празднование столетия санкт-петербургского клуба. Об этом сообщает телеграм-канал «#вЗените».

По информации источника, в указанном приглашении содержится в том числе предложение принять участие в матче легенд, который пройдёт на «Газпром Арене».

«Зениту» исполнится 100 лет 25 мая 2025 года.

Напомним, бразильский футболист выступал в составе сине-бело-голубых с 2012 по 2016 год. За этот период он принял участие в 148 матчах во всех турнирах, в которых отметился 77 голами и 59 результативными передачами. На текущий момент 38-летний Халк играет за «Атлетико Минейро».

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