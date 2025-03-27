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Дзюба и Денисов были приглашены на празднование юбилея «Зенита» в мае — источник

Дзюба и Денисов были приглашены на празднование юбилея «Зенита» в мае — источник
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Санкт-петербургский «Зенит» продолжает подготовку к празднованию юбилея клуба. Как сообщает «СЭ», бывшие футболисты сине-бело-голубых Артём Дзюба и Игорь Денисов получили от клуба приглашения на предстоящее торжество.

25 мая 2025 года «Зениту» исполнится 100 лет. Ранее сообщалось, что действующие чемпионы России планируют проведение масштабных торжественных мероприятий в связи с юбилеем. Помимо Дзюбы и Денисова, на церемонию будет приглашён ряд других бывших игроков и тренеров клуба.

После 21 тура «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 43 очками. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Краснодара» составляет три очка. Московский «Спартак» обходит в таблице «Зенит» по дополнительным показателям при равенстве очков.

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