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Создатель российского футбольного мяча ответил на критику Дзюбы

Создатель российского футбольного мяча ответил на критику Дзюбы
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Основатель бренда Jogel Артур Мовсесян ответил на слова нападающего сборной России и «Акрона» Артёма Дзюбы, подвергшего критике мяч российского производства, которым команда Валерия Карпина сыграла в товарищеском матче с Гренадой (5:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Абсолютно нормально восприняли [критику со стороны Дзюбы]. Переход с одного мяча на другой непрост. В РПЛ ребята играют мячами Nike, но оба соответствуют стандартам FIFA Quality. Наш мяч был протестирован в швейцарской лаборатории — он соответствует этим стандартам и по техническим параметрам не уступает западным брендам. Ощущения от мячей разные, надо привыкнуть.

Так получилось, что сборная играла на второй день после начала сборов. По прошествии пяти-шести дней тренировок ощущения стали намного лучше. Сейчас таких проблем нет, всё хорошо», — приводит слова Мовсесяна «РИА Новости Спорт».

Напомним, Дзюба сказал: «На самом деле много брака из‑за мяча, невозможно рассчитать, слишком лёгкий, не можешь понять, как его принять, всё время виляет».

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