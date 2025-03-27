Создатель российского футбольного мяча ответил на критику Дзюбы

Основатель бренда Jogel Артур Мовсесян ответил на слова нападающего сборной России и «Акрона» Артёма Дзюбы, подвергшего критике мяч российского производства, которым команда Валерия Карпина сыграла в товарищеском матче с Гренадой (5:0).

«Абсолютно нормально восприняли [критику со стороны Дзюбы]. Переход с одного мяча на другой непрост. В РПЛ ребята играют мячами Nike, но оба соответствуют стандартам FIFA Quality. Наш мяч был протестирован в швейцарской лаборатории — он соответствует этим стандартам и по техническим параметрам не уступает западным брендам. Ощущения от мячей разные, надо привыкнуть.

Так получилось, что сборная играла на второй день после начала сборов. По прошествии пяти-шести дней тренировок ощущения стали намного лучше. Сейчас таких проблем нет, всё хорошо», — приводит слова Мовсесяна «РИА Новости Спорт».

Напомним, Дзюба сказал: «На самом деле много брака из‑за мяча, невозможно рассчитать, слишком лёгкий, не можешь понять, как его принять, всё время виляет».