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Форварды Шешко и Экитике вошли в топ самых дорогих игроков Бундеслиги — Transfermarkt

Форварды Шешко и Экитике вошли в топ самых дорогих игроков Бундеслиги — Transfermarkt
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Немецкий портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов, провёл обновления цен в чемпионате Германии. По итогам пересмотра стоимостей в Бундеслиге в число самых дорогих игроков лиги вошли форвард «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко и нападающий Уго Экитике из «Айнтрахта».

Оба футболиста подорожали на € 15 млн. Новая трансферная стоимость игрока «РБ Лейпциг» теперь составляет € 65 млн. Этот показатель позволил Шешко подняться на шестое место в рейтинге самых дорогих игроков Бундеслиги. Экитике поднялся на восьмую строчку и оценивается в € 55 млн.

Топ-8 самых дорогих игроков Бундеслиги (март-2025):

1. Флориан Вирц («Байер») — € 140 млн
2. Джамал Мусиала («Бавария») — € 140 млн
3. Гарри Кейн («Бавария») — € 90 млн
4. Майкл Олисе («Бавария») — € 80 млн (+ € 15 млн)
5. Хави Симонс («РБ Лейпциг») — € 70 млн (- € 10 млн)
6. Беньямин Шешко («РБ Лейпциг») — € 65 млн (+ € 15 млн)
7. Луа Опенда («РБ Лейпциг») — € 60 млн
8. Уго Экитике («Айнтрахт») — € 55 млн (+ € 15 млн)

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