Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА открыл дело против четырёх игроков «Реала» после жалобы «Атлетико»

УЕФА открыл дело против четырёх игроков «Реала» после жалобы «Атлетико»
Комментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил инспектора по этике и дисциплине с целью изучить поведение футболистов мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора, Даниеля Себальоса и Антонио Рюдигера во время их матча с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, 2:4 пен.). Об этом информирует официальный сайт УЕФА.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

Ранее в СМИ появлялась информация, что соответствующую жалобу в УЕФА направили «матрасники». Подчёркивалось, что они приложили четыре видеозаписи, демонстрирующие неподобающее поведение игроков «сливочных». В частности, на этих роликах были представлены Рюдигер и Винисиус, которые показывают провокационные жесты болельщикам «Атлетико».

Материалы по теме
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android