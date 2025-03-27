УЕФА открыл дело против четырёх игроков «Реала» после жалобы «Атлетико»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил инспектора по этике и дисциплине с целью изучить поведение футболистов мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора, Даниеля Себальоса и Антонио Рюдигера во время их матча с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, 2:4 пен.). Об этом информирует официальный сайт УЕФА.

Ранее в СМИ появлялась информация, что соответствующую жалобу в УЕФА направили «матрасники». Подчёркивалось, что они приложили четыре видеозаписи, демонстрирующие неподобающее поведение игроков «сливочных». В частности, на этих роликах были представлены Рюдигер и Винисиус, которые показывают провокационные жесты болельщикам «Атлетико».