УЕФА открыл дело против четырёх игроков «Реала» после жалобы «Атлетико»
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил инспектора по этике и дисциплине с целью изучить поведение футболистов мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора, Даниеля Себальоса и Антонио Рюдигера во время их матча с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, 2:4 пен.). Об этом информирует официальный сайт УЕФА.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'
Ранее в СМИ появлялась информация, что соответствующую жалобу в УЕФА направили «матрасники». Подчёркивалось, что они приложили четыре видеозаписи, демонстрирующие неподобающее поведение игроков «сливочных». В частности, на этих роликах были представлены Рюдигер и Винисиус, которые показывают провокационные жесты болельщикам «Атлетико».
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