L'Equipe: Головин — в топ-30 самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Франции

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин с заработной платой в € 320 тыс. в месяц входит в топ-30 самых высокооплачиваемых футболистов французской Лиги 1. Об этом информирует L'Equipe.

Согласно данным источника, 28-летний футболист делит 29-е место с нападающим «Ниццы» Гаэтаном Лаборде.

Первое место в рейтинге занимает крайний нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле, чей месячный оклад составляет € 1,5 млн. На второй строчке расположился защитник «ПСЖ» Маркиньос, зарабатывающий € 1,12 млн в месяц. Замыкает тройку лидеров ещё один игрок парижского клуба Лукас Эрнандес — € 1,1 млн в месяц.

В минувшем октябре Головин продлил контракт с «Монако». Действующее трудовое соглашение российского полузащитника рассчитано до лета 2029 года.