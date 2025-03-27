Хави Симонс из «РБ Лейпциг» возглавил список самых подешевевших игроков Бундеслиги

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Немецкий портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов, провёл обновления цен в чемпионате Германии. Самым подешевевшим игроком по итогам переоценки стоимости стал полузащитник «РБ Лейпциг» Хави Симонс. Его цена упала на € 10 млн и теперь составляет € 70 млн.

Помимо Симонса, по € 10 млн от своей трансферной стоимости потеряли одноклубник нидерландца Ксавер Шлагер, вингер «Баварии» Серж Гнабри и полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт.

Самые подешевевшие игроки Бундеслиги (март-2025):

1. Хави Симонс («РБ Лейпциг») — € 70 млн (- € 10 млн)

2. Юлиан Брандт («Боруссия» Д) — € 25 млн (- € 10 млн)

3. Серж Гнабри («Бавария») — € 25 млн (- € 10 млн)

4. Ксавер Шлагер («РБ Лейпциг») — € 18 млн (- € 10 млн)

5. Лерой Зане («Бавария») — € 38 млн (- € 7 млн)

6. Энцо Мийо («Штутгарт») — € 35 млн (- € 7 млн)

7. Никлас Зюле («Боруссия» Д) — € 8 млн (- € 7 млн).