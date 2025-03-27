Клубы РПЛ потратили более € 85 млн зимой, доходы от продаж составили — € 78,62 млн

Российская Премьер-Лига на официальном сайте опубликовала отчёт по итогам второго регистрационного периода сезона-2024/2025.

Согласно этому отчёту, минувшей зимой клубы РПЛ потратили на трансферы € 85, 97 млн. При этом их доходы от продаж футболистов составили € 78, 62 млн.

Во время второго регистрационного периода прошлого сезона было потрачено € 73, 22 млн, в то время как доходы от трансферов игроков у клубов РПЛ достигли отметки в € 8,2 млн.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 46 очков. «Спартак», заработавший 43 очка, располагается на второй строчке. «Зенит» (43) замыкает тройку лидеров.