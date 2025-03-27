Червиченко: слабо могу представить, как российские команды сумеют сейчас играть в Европе

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слухи о возможном возвращении российских команд в еврокубки. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА разрабатывает стратегию по снятию запрета на выступления команды из России в своих соревнованиях.

«Я слабо могу себе представить, как наши команды сумеют сейчас играть в Европе, особенно в Польше, Прибалтике и Скандинавии. Как наши ребята туда поедут? Они будут играть на полном стадионе, где 30 тыс. человек будут скакать и орать всякую гадость, а вне арены ещё будут и разные провокации.

Даже если по документам нас вернут, будет ли это хорошо, или станет для нас пыткой? Если участие в международных матчах хоть как-то можно представить на уровне сборной России, то возвращение в клубные турниры — совсем тяжело. По крайней мере, это будет в первые два года. Когда-то всё забывается. После Второй мировой войны Германия вернулась в спорт, и всё улеглось. Но тогда не было запредельного уровня отторжения и такого доступа к информации, как сейчас», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.