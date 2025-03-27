Червиченко: верю во все истории в «Зените», клуб — не институт благородных девиц

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможных конфликтах в «Зените». Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитники сине-бело-голубых Максим Глушенков и Андрей Мостовой выразили недовольство работой тренера команды Сергея Семака. Руководство «Зенита» эту информацию опровергло.

«Думаю, служба безопасности «Зенита» работает не очень хорошо, поэтому в команде всё «потекло». В клубе надо найти того, кто сливает внутреннюю кухню, и залатать брешь. Я верю во все эти истории, потому что футбольный клуб — это не институт благородных девиц. Это мужской коллектив, где есть постоянные конфликты и стычки. Что касается Глушенкова, то давно писали, что это не простой парень, и, как я читал, он довольно неприятный, с элементами переоценённой звёздности.

Многие футболисты считают: проблема не в том, что они снизили требования к себе, а в том, что тренер, команда, поле и всё остальное — не такое. Он сам звезда, а всё остальное — говно, которое мешает. Но не думайте, что это только в «Зените» и происходит только с Глушенковым, ведь это есть везде», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.