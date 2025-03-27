Компани — самый дорогой тренер Бундеслиги. В минувшем сезоне бельгиец тренировал «Бёрнли»

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Венсан Компани, возглавляющий «Баварию», является самым высокооплачиваемым тренером немецкой Бундеслиги. Бельгийский специалист зарабатывает € 750 тыс. в месяц до уплаты налогов. Об этом сообщает авторитетное французское издание L'Équipe.

Топ-3 самых высокооплачиваемых тренеров чемпионата Германии по данным L'Équipe:

Венсан Компани («Бавария») — € 750 тыс. Хаби Алонсо («Байер») — € 425 тыс. Марко Розе («Лейпциг») — € 375 тыс.

Компани был назначен на пост главного тренера «Баварии» минувшим летом. До этого он возглавлял «Бёрнли», который покинул АПЛ по итогам сезона-2023/2024.

После 26 туров Бундеслиги «Бавария» набрала 62 очка и занимает первое место. «Байер» заработал 56 очков и располагается на второй строчке. «Лейпциг» с 42 очками занимает пятое место.

Сколько зарабатывают футболисты: