Мартинес из «Интера» признан самым дорогим игроком Серии А с ценником € 108,3 млн — CIES

Аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес возглавил рейтинг самых дорогих футболистов чемпионата Италии по версии портала CIES Football Obs. Согласно источнику, трансферная стоимость форварда составляет € 108,3 млн. Напомним, алгоритм CIES Football выносит оценку исключительно на основе статистической модели.

В топ-10 рейтинга, помимо Лаутаро Мартинеса, вошли ещё три игрока «Интера», по одному представителю «Ювентуса» и «Болоньи» и по два футболиста из «Милана» и «Аталанты».

Топ-10 самых дорогих игроков Серии А по версии CIES Football (март-2025):

1. Лаутаро Мартинес («Интер») — € 108,3 млн

2. Кенан Йылдыз («Ювентус») — € 90,4 млн

3. Маркус Тюрам («Интер») — € 80 млн

4. Тейани Рейндерс («Милан») — € 74 млн

5. Алессандро Бастони («Интер») — € 72,7 млн

6. Николо Барелла («Интер») — € 68,4 млн

7. Матео Ретеги («Аталанта») — € 67,1 млн

8. Шарль Де Кетеларе («Аталанта») — € 65,3 млн

9. Сантьяго Кастро («Болонья») — € 64,8 млн

10. Рафаэл Леау («Милан») — € 63,1 млн