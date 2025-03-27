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Мартинес из «Интера» признан самым дорогим игроком Серии А с ценником € 108,3 млн — CIES

Мартинес из «Интера» признан самым дорогим игроком Серии А с ценником € 108,3 млн — CIES
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Аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес возглавил рейтинг самых дорогих футболистов чемпионата Италии по версии портала CIES Football Obs. Согласно источнику, трансферная стоимость форварда составляет € 108,3 млн. Напомним, алгоритм CIES Football выносит оценку исключительно на основе статистической модели.

В топ-10 рейтинга, помимо Лаутаро Мартинеса, вошли ещё три игрока «Интера», по одному представителю «Ювентуса» и «Болоньи» и по два футболиста из «Милана» и «Аталанты».

Топ-10 самых дорогих игроков Серии А по версии CIES Football (март-2025):

1. Лаутаро Мартинес («Интер») — € 108,3 млн
2. Кенан Йылдыз («Ювентус») — € 90,4 млн
3. Маркус Тюрам («Интер») — € 80 млн
4. Тейани Рейндерс («Милан») — € 74 млн
5. Алессандро Бастони («Интер») — € 72,7 млн
6. Николо Барелла («Интер») — € 68,4 млн
7. Матео Ретеги («Аталанта») — € 67,1 млн
8. Шарль Де Кетеларе («Аталанта») — € 65,3 млн
9. Сантьяго Кастро («Болонья») — € 64,8 млн
10. Рафаэл Леау («Милан») — € 63,1 млн

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