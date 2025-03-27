Глава РФС Дюков: назовите мне сезон, когда судейство было явно в пользу «Зенита»?

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о мнении относительно наличия админресурса у «Зенита».

— Разделяете точку зрения, что сейчас админресурса у «Зенита» в РФС нет?

— О каком админресурсе вы говорите? А когда он был?

— Как судили раньше. Как взяли и повели Безрукова на комитет по этике. А то, как сейчас судят «Зенит», у меня вызывает удивление.

— Что касается судейства: были ошибки в пользу «Зенита», однако были и ошибки в пользу его соперников. Но назовите мне сезон, какие-то конкретные матчи, когда судейство было явно в пользу «Зенита»? Также я не могу сказать, если взять наш чемпионат в целом, когда судьи в течение всего сезона помогали той или иной команде. Что имеет место — это, к сожалению, ошибки. Не вижу никакой помощи кому-то из команд или, напротив, заговора против какой-либо команды, — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Напомним, после матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги минувшего сезона между казанским «Рубином» и санкт-петербургским «Зенитом» (2:0) защитник казанской команды Руслан Безруков пошутил, что в команде ждут деньги от «Краснодара», боровшегося за чемпионство. Его высказывание вызвало общественный резонанс, по итогам интервью было открыто дело в комитете по этике.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 46 очков. «Спартак», заработавший 43 очка, располагается на второй строчке. «Зенит» (43) замыкает тройку лидеров.