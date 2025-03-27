Мигел Данни сообщил, что приедет в Россию на празднование столетия «Зенита»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни рассказал о приглашении на празднование юбилея сине-бело-голубых в мае 2025 года.

«Зенит» пригласил меня на матч, приуроченный к столетию клуба. Я буду присутствовать!» — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

25 мая 2025 года «Зениту» исполнится 100 лет. По данным СМИ, в клубе готовят масштабные праздничные мероприятия, которые будут приурочены к юбилею. Среди прочего, планируется проведение товарищеского матча с участием бывших игроков сине-бело-голубых. Ранее стало известно, что приглашение на юбилей получили бывшие футболисты «Зенита» Артём Дзюба и Игорь Денисов.