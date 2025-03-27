«Реал» может увеличить отступные за Асенсио до € 500 млн, чтобы сохранить его в клубе — DC

Мадридский «Реал» рассматривает вариант с увеличением заработной платы для 22-летнего центрального защитника Рауля Асенсио до € 9 млн по новому контракту. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, «сливочные» также могут увеличить отступные за испанского футболиста до € 500 млн. Подчёркивается, что испанский гранд хочет сделать это с целью «навсегда пресечь любую попытку подписать игрока со стороны клубов Европы и даже Саудовской Аравии».

В нынешнем сезоне Асенсио принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: