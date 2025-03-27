Петржела: я бы хотел поучаствовать в праздновании столетия «Зенита», но это невозможно

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что не сможет посетить празднования по случаю юбилея санкт-петербургского клуба.

«Зенит» пригласил меня на празднование столетия клуба. Я бы хотел поучаствовать в этом событии, но, вероятно, это невозможно», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

25 мая 2025 года исполнится 100 лет с момента основания санкт-петербургского «Зенита». Ранее стало известно, что клуб планирует организовать масштабную церемонию в честь юбилея, на которую будут приглашены бывшие футболисты и тренеры команды. Напомним, о своём участии в товарищеском матче в честь юбилея «Зенита» сообщил бывший игрок сине-бело-голубых Мигель Данни.