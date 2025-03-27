«Манчестер Юнайтед» может усилить состав защитником из Серии А — Messaggero Veneto

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 25-летнему центральному защитнику «Удинезе» Умару Соле. Об этом сообщает Messaggero Veneto.

По информации источника, клуб из чемпионата Италии готов продать французского футболиста, но не согласится сделать это за сумму менее € 40 млн.

В нынешнем сезоне Соле принял участие в 10 матчах Серии А, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение 25-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость французского футболиста составляет € 14 млн.