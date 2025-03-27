Александр Сильянов высказался о вызове в сборную России Дугласа Сантоса

Защитник «Локомотива» и сборной России Александр Сильянов поделился мнением о включении в расширенный состав национальной команды на матчи с Гренадой и Замбией бразильского латераля «Зенита» Дугласа Сантоса.

«Конкуренция на флангах, сборной тяжёлая. Считаю, что в сборной на каждой позиции большая конкуренция. Попадание в расширенный состав Дугласа Сантоса? Это хороший футболист. У него отличная левая нога, он техничный, хорошие подачи», — приводит слова Сильянова Odds.

Напомним, Дуглас Сантос получил гражданство России в октябре 2024 года. Бразилец был включён в расширенный список сборной России на мартовский тренировочный сбор, но в окончательную заявку не попал.