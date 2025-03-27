«Барселона» — «Осасуна»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 27 марта, состоится матч 27-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Барселона» и «Осасуна». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Матео Бускетс Феррер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда Ханс-Дитера Флика набрала 60 очков за 27 матчей. «Осасуна» заработала 33 очка после 27 игр и располагается на 14-й строчке.

В минувшем туре каталонский клуб победил мадридский «Атлетико» со счётом 4:2. «Осасуна» уступила «Хетафе» со счётом 1:2.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: