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«Барселона» — «Осасуна»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 23:00 мск

«Барселона» — «Осасуна»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 27 марта, состоится матч 27-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Барселона» и «Осасуна». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Матео Бускетс Феррер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 27-й тур
27 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Осасуна
Памплона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда Ханс-Дитера Флика набрала 60 очков за 27 матчей. «Осасуна» заработала 33 очка после 27 игр и располагается на 14-й строчке.

В минувшем туре каталонский клуб победил мадридский «Атлетико» со счётом 4:2. «Осасуна» уступила «Хетафе» со счётом 1:2.

Календарь Ла Лиги
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