Наумов: нагнетание обстановки отрицательно влияет на возможности «Зенита» стать чемпионом

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал слухи о конфликтах в «Зените». Ранее сообщалось, что некоторые футболисты сине-бело-голубых недовольны работой главного тренера команды Сергея Семака.

«Конечно, в «Зените» специально расшатывают лодку, потому что 80 процентов информации не является достоверной. Но раскачивают не только снаружи, но и изнутри. Взять то же интервью Глушенкова о том, что он не получает удовольствия от игры за «Зенит». Максиму не надо было так говорить. Если у тебя есть какие-то непонятки, нужно решать внутри команды, нельзя выносить на публику.

Семак такие вещи не будет пропускать мимо ушей. Сейчас он посадит Глушенкова на лавку, и кому от этого будет польза? Никому. Нагнетание обстановки внутри и снаружи отрицательно влияет на возможности «Зенита» стать чемпионом. Тренерскому штабу и руководству надо собраться с футболистами, поговорить и, не обращая внимания на внешние факторы, добывать очки», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.