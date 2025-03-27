Букайо Сака вернулся к тренировкам после травмы бедра

Крайний нападающий «Арсенала» Букайо Сака приступил к тренировками после повреждения задней поверхности бедра, которое он получил в конце декабря.

«Упорная работа», — написала пресс-служба «канониров» в соцсети, приложив фото Сака с тренировки.

Фото: Пресс-служба ФК «Арсенал»

«И снова привет», — написал футболист в своём аккаунте в социальной сети.

В нынешнем сезоне Сака принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

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