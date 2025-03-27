Червиченко: со «Спартаком» сложнее, чем с Замбией, поэтому Глушенков там ничего не показал

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру полузащитника Максима Глушенкова в последних матчах за «Зенит» и сборную России.
«За сборную России Глушенков вышел гонять несчастную Замбию. Конечно, уровень соперников «Зенита» выше. Думаю, что «Спартак» тоже сборной Замбии в одну калитку забил бы не меньше пяти мячей. Со «Спартаком» сложнее, чем с Замбией, поэтому Глушенков там ничего не показал и ушёл, как будто не выходил на поле. Но Максиму нужно задавать вопросы только себе. Мартинс же нашёл в себе силы и из среднего игрока, которого прошлым летом хотели отдать в «Ростов», стал лидером «Спартака». Человек не гавкает, а спокойно играет и не смотрит криво на своих партнёров», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Сборная России разгромила сборную Замбии в товарищеском матче со счётом 5:0. Хет-трик оформил полузащитник «Зенита» Максим Глушенков.
- 27 марта 2025
-
21:50
-
21:50
-
21:36
-
21:32
-
21:30
-
21:15
-
21:10
-
21:00
-
20:50
-
20:45
-
20:42
-
20:36
-
20:25
-
20:19
-
20:05
-
20:00
-
19:59
-
19:55
-
19:42
-
19:34
-
19:33
-
19:25
-
19:20
-
19:10
-
19:06
-
18:56
-
18:43
-
18:39
-
18:39
-
18:31
-
18:25
-
18:17
-
18:14
-
18:07
-
18:04