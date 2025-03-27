Червиченко: со «Спартаком» сложнее, чем с Замбией, поэтому Глушенков там ничего не показал

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру полузащитника Максима Глушенкова в последних матчах за «Зенит» и сборную России.

«За сборную России Глушенков вышел гонять несчастную Замбию. Конечно, уровень соперников «Зенита» выше. Думаю, что «Спартак» тоже сборной Замбии в одну калитку забил бы не меньше пяти мячей. Со «Спартаком» сложнее, чем с Замбией, поэтому Глушенков там ничего не показал и ушёл, как будто не выходил на поле. Но Максиму нужно задавать вопросы только себе. Мартинс же нашёл в себе силы и из среднего игрока, которого прошлым летом хотели отдать в «Ростов», стал лидером «Спартака». Человек не гавкает, а спокойно играет и не смотрит криво на своих партнёров», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сборная России разгромила сборную Замбии в товарищеском матче со счётом 5:0. Хет-трик оформил полузащитник «Зенита» Максим Глушенков.