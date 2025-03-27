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Червиченко: со «Спартаком» сложнее, чем с Замбией, поэтому Глушенков там ничего не показал

Червиченко: со «Спартаком» сложнее, чем с Замбией, поэтому Глушенков там ничего не показал
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру полузащитника Максима Глушенкова в последних матчах за «Зенит» и сборную России.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8'     2:0 Вахания – 44'     3:0 Глушенков – 53'     4:0 Глушенков – 58'     5:0 Батраков – 73'    
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«За сборную России Глушенков вышел гонять несчастную Замбию. Конечно, уровень соперников «Зенита» выше. Думаю, что «Спартак» тоже сборной Замбии в одну калитку забил бы не меньше пяти мячей. Со «Спартаком» сложнее, чем с Замбией, поэтому Глушенков там ничего не показал и ушёл, как будто не выходил на поле. Но Максиму нужно задавать вопросы только себе. Мартинс же нашёл в себе силы и из среднего игрока, которого прошлым летом хотели отдать в «Ростов», стал лидером «Спартака». Человек не гавкает, а спокойно играет и не смотрит криво на своих партнёров», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сборная России разгромила сборную Замбии в товарищеском матче со счётом 5:0. Хет-трик оформил полузащитник «Зенита» Максим Глушенков.

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