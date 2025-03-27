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Карпин: нельзя заставить топ‑клубы РПЛ ставить русских защитников. Тренеры себе не враги

Карпин: нельзя заставить топ‑клубы РПЛ ставить русских защитников. Тренеры себе не враги
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об использовании русских защитников тренерами команд из Российской Премьер-Лиги.

«Никто не может заставить топ‑клубы ставить русских защитников. Если иностранцы сильнее, то русским футболистам нужно играть лучше. Тренеры себе не враги», — сказал Карпин в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

После 21 тура Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 46 очков. Московский «Спартак», заработавший 43 очка, располагается на второй строчке. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит», также набравший 43 очка.

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Как сборная России играет при Карпине:

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