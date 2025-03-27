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«Килограмма три сбросишь — и будешь ещё легче». Карпин — Мостовому после матча с Замбией

«Килограмма три сбросишь — и будешь ещё легче». Карпин — Мостовому после матча с Замбией
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин обратился к крайнему нападающему национальной команды и «Зенита» Андрею Мостовому в раздевалке после товарищеского матча с Замбией (5:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8'     2:0 Вахания – 44'     3:0 Глушенков – 53'     4:0 Глушенков – 58'     5:0 Батраков – 73'    

«Мост, готовиться надо к сборной. Не знаю, как в клубе, а к сборной надо готовиться. Килограмма три сбросишь и будешь ещё легче. Может, что и забьёшь. Будешь сухой и быстрый. Окей?» — сказал Карпин в видео на YouTube-канале сборной России.

В матче с Замбией Мостовой провёл на поле 77 минут. В этой игре футболист отметился результативной передачей.

В нынешнем сезоне Мостовой принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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