«Килограмма три сбросишь — и будешь ещё легче». Карпин — Мостовому после матча с Замбией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин обратился к крайнему нападающему национальной команды и «Зенита» Андрею Мостовому в раздевалке после товарищеского матча с Замбией (5:0).
«Мост, готовиться надо к сборной. Не знаю, как в клубе, а к сборной надо готовиться. Килограмма три сбросишь и будешь ещё легче. Может, что и забьёшь. Будешь сухой и быстрый. Окей?» — сказал Карпин в видео на YouTube-канале сборной России.
В матче с Замбией Мостовой провёл на поле 77 минут. В этой игре футболист отметился результативной передачей.
В нынешнем сезоне Мостовой принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.
- 27 марта 2025
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