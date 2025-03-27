«Килограмма три сбросишь — и будешь ещё легче». Карпин — Мостовому после матча с Замбией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин обратился к крайнему нападающему национальной команды и «Зенита» Андрею Мостовому в раздевалке после товарищеского матча с Замбией (5:0).

«Мост, готовиться надо к сборной. Не знаю, как в клубе, а к сборной надо готовиться. Килограмма три сбросишь и будешь ещё легче. Может, что и забьёшь. Будешь сухой и быстрый. Окей?» — сказал Карпин в видео на YouTube-канале сборной России.

В матче с Замбией Мостовой провёл на поле 77 минут. В этой игре футболист отметился результативной передачей.

В нынешнем сезоне Мостовой принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.