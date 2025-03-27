Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наумов: когда Рахимов готовит команду к матчу, расписывает всё — «Зениту» будет сложно

Наумов: когда Рахимов готовит команду к матчу, расписывает всё — «Зениту» будет сложно
Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался в преддверии матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Рубином». Игра пройдёт в Санкт-Петербурге в воскресенье, 30 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Зенита» будет крайне сложный матч с «Рубином». Я знаю, как Рашид Рахимов умеет мотивировать и подготавливать команду к конкретному сопернику. Рахимов — хороший специалист. Когда Рашид готовит команду по недельному или 10-дневному циклу к определённому сопернику, он просматривает все детали и всё расписывает. Поэтому лидерам РПЛ очень трудно играть с «Рубином». Мне кажется, «Зенит» выиграет, но с разницей лишь в один мяч», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Все обсуждают возможный раздор в «Зените». Но клубу вообще не стоит брать дорогих россиян
Все обсуждают возможный раздор в «Зените». Но клубу вообще не стоит брать дорогих россиян
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android