Наумов: когда Рахимов готовит команду к матчу, расписывает всё — «Зениту» будет сложно

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался в преддверии матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Рубином». Игра пройдёт в Санкт-Петербурге в воскресенье, 30 марта.

«У «Зенита» будет крайне сложный матч с «Рубином». Я знаю, как Рашид Рахимов умеет мотивировать и подготавливать команду к конкретному сопернику. Рахимов — хороший специалист. Когда Рашид готовит команду по недельному или 10-дневному циклу к определённому сопернику, он просматривает все детали и всё расписывает. Поэтому лидерам РПЛ очень трудно играть с «Рубином». Мне кажется, «Зенит» выиграет, но с разницей лишь в один мяч», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.