Стало известно, что Карпин сказал игрокам сборной России после матча с Замбией
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин обратился к футболистам команды после товарищеского матча с Замбией (5:0).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8' 2:0 Вахания – 44' 3:0 Глушенков – 53' 4:0 Глушенков – 58' 5:0 Батраков – 73'
«Молодцы. Круг [Данил Круговой] две голевые отдал. Всех поздравляю с игрой, дело не в победе, игра была, поэтому есть победа. Всех дебютантов, бомбардиров — всех поздравляю. Давайте так же до июня, до конца сезона, вам удачи в своих клубах. Главное — без травм…
Всех поздравляю и желаю удачи. Дай бог, увидимся в июне. А с кем-то, может, и нет. Всё будет зависеть только от вас. Окей? Всё! Молодцы», — сказал Карпин в видео на YouTube-канале сборной России.
13 февраля Российский футбольный союз (РФС) объявил, что 6 июня команда Валерия Карпина сыграет с Нигерией, а 10 июня — с Беларусью.
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