Стало известно, что Карпин сказал игрокам сборной России после матча с Замбией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин обратился к футболистам команды после товарищеского матча с Замбией (5:0).

«Молодцы. Круг [Данил Круговой] две голевые отдал. Всех поздравляю с игрой, дело не в победе, игра была, поэтому есть победа. Всех дебютантов, бомбардиров — всех поздравляю. Давайте так же до июня, до конца сезона, вам удачи в своих клубах. Главное — без травм…

Всех поздравляю и желаю удачи. Дай бог, увидимся в июне. А с кем-то, может, и нет. Всё будет зависеть только от вас. Окей? Всё! Молодцы», — сказал Карпин в видео на YouTube-канале сборной России.

13 февраля Российский футбольный союз (РФС) объявил, что 6 июня команда Валерия Карпина сыграет с Нигерией, а 10 июня — с Беларусью.