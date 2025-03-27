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Паредес опубликовал картину с Месси в образе Сплинтера из «Черепашек-ниндзя»

Паредес опубликовал картину с Месси в образе Сплинтера из «Черепашек-ниндзя»
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Полузащитник сборной Аргентины и «Ромы» Леандро Паредес в своём аккаунте в социальной сети поделился фотографией картины, на которой капитан и нападающий «альбиселесте» Лионель Месси представлен в образе анимационного персонажа Мастера Сплинтера из популярного цикла комиксов и мультфильмов «Черепашки-ниндзя».

Фото: Из личного архива Леандро Паредеса

При этом некоторые футболисты аргентинской национальной команды, включая самого Паредеса, изображены в образе учеников Месси, на головы которых надеты повязки, аналогичные тем, что были у подопечных Сплинтера.

В составе сборной Аргентины Лионель Месси принял участие в 191 матче во всех турнирах, в которых он отметился 112 голами. В 2022 году аргентинская национальная команда с Месси выиграла чемпионат мира.

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