Колыванов: все в Европе скучают по России, они хотят соревноваться с великими

Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал слухи о возможном возвращении России в международные соревнования. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА разрабатывает стратегию снятия запрета на участие в официальных турнирах с российских команд.

«Все в Европе скучают по нам, без России ни один вопрос в мире не решается. Без наших спортсменов всё по-другому — нет большого накала. Во всех видах спорта мы составляли огромную конкуренцию, ведь спортсмены любят соревноваться с великими. А российские сборные всех видов спорта — великие. Поэтому все хотят сражаться с нами, а наши спортсмены в честной борьбе хотят обыгрывать конкурентов на мировой арене.

Чем раньше произойдёт наше возвращение, тем лучше для всех. Я по жизни оптимист, поэтому верю в наше скорое возвращение во всех видах спорта», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.