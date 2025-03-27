Эмилиано Мартинес рассказал, что играл в видеоигры перед финалом ЧМ-2022

Вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес рассказал, что играл в видеоигру Call of Duty перед финальным матчем чемпионата мира 2022 года с Францией (3:3, 4:2 пен.).

«Я играл в Call of Duty со своими друзьями перед финалом чемпионата мира с Францией. Я начал с момента, как перекусил и до начала технического разговора», — сказал Мартинес в интервью для Bplay.

В составе аргентинской национальной команды 32-летний футболист принял участие в 51 матче во всех турнирах, в 36 из которых он отыграл «на ноль». Помимо чемпионата мира, Мартинес дважды выиграл Кубок Америки в составе сборной Аргентины.

Материалы по теме Фото Паредес опубликовал картину с Месси в образе Сплинтера из «Черепашек-ниндзя»

Сколько зарабатывают футболисты: