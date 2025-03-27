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Эмилиано Мартинес рассказал, что играл в видеоигры перед финалом ЧМ-2022

Эмилиано Мартинес рассказал, что играл в видеоигры перед финалом ЧМ-2022
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Вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес рассказал, что играл в видеоигру Call of Duty перед финальным матчем чемпионата мира 2022 года с Францией (3:3, 4:2 пен.).

ЧМ-2022 - финальный раунд . Финал
18 декабря 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 3
4 : 2
Франция
1:0 Месси – 23'     2:0 Ди Мария – 36'     2:1 Мбаппе – 80'     2:2 Мбаппе – 81'     3:2 Месси – 108'     3:3 Мбаппе – 118'    

«Я играл в Call of Duty со своими друзьями перед финалом чемпионата мира с Францией. Я начал с момента, как перекусил и до начала технического разговора», — сказал Мартинес в интервью для Bplay.

В составе аргентинской национальной команды 32-летний футболист принял участие в 51 матче во всех турнирах, в 36 из которых он отыграл «на ноль». Помимо чемпионата мира, Мартинес дважды выиграл Кубок Америки в составе сборной Аргентины.

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