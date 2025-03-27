Наумов: в Европе многие хотят, чтобы Россия вернулась, но для этого нужно снять санкции

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном возвращении России к турнирам под эгидой УЕФА. Ранее в СМИ появилась информация, что в организации разрабатывают план по снятию бана с российских команд.

«Очень хотел бы, чтобы нас вернули на международную арену, но это скоро не получится по очень простой причине. Конечно, в Европе многие хотят, чтобы Россия вернулась, но для этого нужно снять санкции. Дело не только в СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ — Прим. «Чемпионата»), а в санкциях — мы не можем нормально летать в Европу, а они к нам. Пока эти ограничения не будут сняты, как мы будем летать? Думаю, в ближайшее время вряд ли мы попадём на европейские турниры, потому что это невозможно сделать практически.

Да, можно через Турцию летать в Европу. Но кто захочет к нам летать 12 часов окольными путями? Все страны сразу спросят: «А как нам добираться в Россию?» Мне кажется, что года два-три мы минимум не будем участвовать в международных матчах», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.