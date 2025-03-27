Карпин: готов отвечать на многие вопросы, но когда они не совсем дебильные

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своём отношении к провокационным вопросам.

«У меня есть моё отношение к таким вопросам, по‑моему, оно всем понятно. Я готов отвечать на многие вопросы, но когда они не совсем дебильные, так скажем», — сказал Карпин в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

Обыграв Замбию в товарищеском матче (25 марта) со счётом 5:0, сборная России продлила победную серию до восьми матчей. При этом команда Валерия Карпина обыграла соперников с общим счётом 44:0. Российская национальная команда сохраняет свои ворота в неприкосновенности с осени 2023 года.