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В «Реале» сомневаются в продлении контракта с Васкесом из-за прихода Трента — Relevo

В «Реале» сомневаются в продлении контракта с Васкесом из-за прихода Трента — Relevo
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В мадридском «Реале» не уверены в целесообразности продления контракта с 33-летним правым защитником Лукасом Васкесом из-за готовящегося подписания Трента Александер-Арнольда. Об этом сообщает Relevo. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до грядущего лета.

По информации источника, «сливочные» понимают, что после прихода в клуб английского футболиста и восстановления от травмы Даниэля Карвахаля Васкес будет только третьим выбором на позицию правого защитника «Реала».

В нынешнем сезоне Васкес принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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