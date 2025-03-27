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Агуэро: Холанд может опередить меня по голам за «Манчестер Сити» — надеюсь на это

Агуэро: Холанд может опередить меня по голам за «Манчестер Сити» — надеюсь на это
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Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро ответил на вопрос, способен ли действующий форвард «горожан» Эрлинг Холанд опередить его по количеству голов за клуб.

«Надеюсь, что да! Он [Холанд] отличный игрок, который очень близок к этому. Я думаю, что он может приблизиться к моим голам или даже превзойти меня. Это очень хорошо для спорта. Надеюсь, что все голы, которые Эрлинг способен забить, помогут «Манчестер Сити» завоевать титулы», — приводит слова Агуэро Mirror.

Агуэро является лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Сити», забив 260 голов в 390 матчах. На текущий момент Холанд отметился 119 голами в 137 встречах.

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