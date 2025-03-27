«Спартак» и «Зенит» входят в топ-10 лучших команд Европы по владению мячом — CIES

Московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит» входят в десятку команд с наивысшим средним процентом владения мячом в топ-10 европейских лиг. Согласно данным статистического портала CIES Football, показатель обоих клубов в сезоне-2024/2025 составляет 60,6%.

Таким образом, «Спартак» и «Зенит» опередили в рейтинге мадридский «Реал», который владеет мячом в среднем 59,6% игрового времени. Отметим, что лидер Российской Премьер-Лиги «Краснодар» находится ниже в рейтинге по данному показателю с результатом 57%.

Лучшие клубы по среднему показателю владения мячом в топ-10 лиг Европы (CIES Football):

1. «Бавария» (Германия) — 67,2%

2. «ПСЖ» (Франция) — 66,7%

3. ПСВ (Нидерланды) — 66,4%

4. «Барселона» (Испания) — 65,9%

5. «Марсель» (Франция) — 63,3%

6. «Боруссия» Дортмунд (Германия) — 62,3%

7. «Порту» (Португалия) — 62,1%

8. «Манчестер Сити» (Англия) — 61,4%

9. «Спортинг» (Португалия) — 60,9%

10. «Зенит», «Спартак» (Россия) — 60,6%