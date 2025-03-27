Глава Ла Лиги: мы по-прежнему считаем, что Ольмо не должен играть за «Барселону»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что лига сохраняет позицию, что полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо не должен выступать за сине-гранатовых из-за нюансов, связанных с регистрацией футболиста.

«Мы [Ла Лига] по-прежнему считаем, что Ольмо не должен играть. Он не должен заканчивать сезон, выступая [за «Барселону»]», — приводит слова Тебаса Managing Barca в соцсети Х (ранее Twitter).

Ольмо перешёл в каталонский клуб минувшим летом. Ла Лига разрешила зарегистрировать полузащитника до конца 2024 года. Ближе к завершению года Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отказали сине-гранатовым в регистрации Ольмо на оставшуюся часть сезона. Однако 8 января 2025 года Высший совет по спорту Испании (CSD) разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать футболиста.