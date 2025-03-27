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Клубы из Израиля продолжат проводить матчи еврокубков на нейтральных полях — One

Клубы из Израиля продолжат проводить матчи еврокубков на нейтральных полях — One
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Израильские клубы продолжат проводить домашние матчи на нейтральных полях в следующем еврокубковом сезоне. Об этом сообщает One.

По информации источника, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уже проинформировал команды из Израиля о необходимости начать поиск стадионов за рубежом и при первой возможности уведомить их о том, где они намерены играть, если квалифицируются в еврокубковые соревнования.

В нынешнем сезоне Израиль в еврокубках представляла одна команда — «Маккаби» из Тель-Авива, выступавшая в Лиге Европы. Израильский клуб проводил номинальные домашние матчи на стадионе «Партизан» в Белграде (Сербия).

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