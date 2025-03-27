Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Муту заявил, что легко выиграл бы «Золотой мяч», если бы не употреблял наркотики

Муту заявил, что легко выиграл бы «Золотой мяч», если бы не употреблял наркотики
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший форвард «Челси» и сборной Румынии Адриан Муту заявил, что смог бы стать лучшим футболистом мира, если бы не начал употреблять наркотики.

«Прием кокаина во время моего пребывания в «Челси» был худшим решением, которое я мог принять в своей карьере. Я был одинок и опечален, но ни депрессия, ни что-либо еще не оправдывало моих действий. Нулевая терпимость – такова была политика «Челси» в отношении наркотиков. И я думаю, это справедливо. Я совершил ошибку, сбился с пути и поплатился за это. Я был застигнут врасплох. Я не привык к такой жизни. Я был неподготовлен.

Я пришел в «Челси» в неспокойный период своей личной жизни и обнаружил, что запутался в слишком большом количестве лжи. Я был слишком молод и слишком одинок. Я много раз размышлял об этом. Считаю, что в течение более, чем одного сезона я был одним из лучших игроков в мире, так что я мог легко выиграть «Золотой мяч». Но неправильные решения помешали мне сделать это. Я стараюсь не корить себя за это», — приводит слова Муту The Telegraph.

Адриан Муту перебрался в «Челси» из «Пармы» в августе 2003 года. Сумма сделки составила € 22,7 млн. В октябре 2004 года румынский нападающий провалил допинг-тест и был дисквалифицирован на семь месяцев. В крови футболиста был обнаружен кокаин. «Челси» расторг контракт с форвардом в одностороннем порядке.

Материалы по теме
Мудрик — о дисквалификации из-за допинга: у меня отняли радость, но правда восторжествует
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android