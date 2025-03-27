Муту заявил, что легко выиграл бы «Золотой мяч», если бы не употреблял наркотики

Бывший форвард «Челси» и сборной Румынии Адриан Муту заявил, что смог бы стать лучшим футболистом мира, если бы не начал употреблять наркотики.

«Прием кокаина во время моего пребывания в «Челси» был худшим решением, которое я мог принять в своей карьере. Я был одинок и опечален, но ни депрессия, ни что-либо еще не оправдывало моих действий. Нулевая терпимость – такова была политика «Челси» в отношении наркотиков. И я думаю, это справедливо. Я совершил ошибку, сбился с пути и поплатился за это. Я был застигнут врасплох. Я не привык к такой жизни. Я был неподготовлен.

Я пришел в «Челси» в неспокойный период своей личной жизни и обнаружил, что запутался в слишком большом количестве лжи. Я был слишком молод и слишком одинок. Я много раз размышлял об этом. Считаю, что в течение более, чем одного сезона я был одним из лучших игроков в мире, так что я мог легко выиграть «Золотой мяч». Но неправильные решения помешали мне сделать это. Я стараюсь не корить себя за это», — приводит слова Муту The Telegraph.

Адриан Муту перебрался в «Челси» из «Пармы» в августе 2003 года. Сумма сделки составила € 22,7 млн. В октябре 2004 года румынский нападающий провалил допинг-тест и был дисквалифицирован на семь месяцев. В крови футболиста был обнаружен кокаин. «Челси» расторг контракт с форвардом в одностороннем порядке.