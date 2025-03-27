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Глава Ла Лиги: «Реал» делает замены после 85-й минуты, но жалуется на нехватку отдыха

Глава Ла Лиги: «Реал» делает замены после 85-й минуты, но жалуется на нехватку отдыха
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил главному тренеру мадридского «Реала» Карло Анчелотти, ранее заявившему, что «сливочные» намерены бойкотировать матчи испанской Примеры, если перерыв между ними будет менее 72 часов.

«Если вы делаете все замены после 85-й минуты, то на что вы жалуетесь?» — приводит слова Тебаса Carrusel Deportivo.

Напомним, итальянский специалист сделал данный ультиматум после матча 28-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом», в котором его подопечные одержали победу со счётом 2:1. После 28 туров соревнования «Реал» набрал 60 очков и на текущий момент занимает второе место.

Испания — Примера . 28-й тур
15 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Фойт – 7'     1:1 Мбаппе – 17'     1:2 Мбаппе – 23'    
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