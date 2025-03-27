Буффон высказался об увольнении Мотты из «Ювентуса» и замены его на Тудора

Бывший многолетний вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон отреагировал на увольнение Тьяго Мотты с поста главного тренера туринского клуба и на назначение Игора Тудора.

«Рад, что Тудор получил шанс осуществить мечту стать тренером «Ювентуса». Увольнение Мотты? Чувствовалось, что в клубе происходит какая-то буря. В футболе так бывает», — приводит слова Буффона журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Итальянский специалист занимал должность главного тренера «Старой синьоры» с лета 2024 года по 23 марта 2025 года. Под его руководством «Ювентус» принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых 18 раз победил, 16 раз сыграл вничью и восемь раз потерпел поражение.

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