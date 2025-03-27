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Дзюба: чемпион РПЛ? Судя по календарю, «Краснодар». Пусть сделают подарок для Галицкого

Дзюба: чемпион РПЛ? Судя по календарю, «Краснодар». Пусть сделают подарок для Галицкого
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба поделился мнением, кто станет чемпионом Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне. 36-летний футболист считает, что, исходя из календаря соревнования, титул должен выиграть «Краснодар», владельцем которого является Сергей Галицкий.

«Судя по календарю, должен «Краснодар». Пусть сделают подарок для Галицкого. Они и по игре выглядят лучше всех. Правда, хорошо состязаются с топами, но с середняками мучаются. Думаю, главные фавориты они и «Спартак». «Зенит» на третьем месте для меня», — приводит слова Дзюбы Sport24.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 46 очков. «Спартак», заработавший 43 очка, располагается на второй строчке. «Зенит» (43) замыкает тройку лидеров. «Акрон» заработал 25 очков и занимает девятое место.

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