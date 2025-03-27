«Реал» хочет, чтобы Трент досрочно покинул «Ливерпуль» ради клубного чемпионата мира — GMS

Мадридский «Реал» планирует подписать контракт с английским защитником Трентом Александером-Арнольдом до начала клубного чемпионата мира в США. Как сообщает журналист Give Me Sport Бен Якобс в соцсети X, руководство испанской команды настаивает на досрочном расторжении контракта игрока с «Ливерпулем».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Александер-Арнольд присоединится к «Реалу» в статусе свободного агента в летнее трансферное окно. Контракт воспитанника «Ливерпуля» с английским клубом истекает 30 июня 2025 года.

По данным источника, стратегия «Реала» заключается в том, чтобы английский защитник присоединился к команде до начала клубного чемпионата мира — 2025. Напомним, турнир пройдёт в США с 15 июня по 13 июля текущего года. Сообщается, что «Реал» уже предпринимал попытки переговоров с «Ливерпулем» в январе, но с тех пор клубы не связывались.