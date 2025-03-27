Дзюба: людям кажется, что я всю карьеру со всеми ссорился. Но я просто говорил, как думаю

Нападающий сборной России и «Акрона» Артём Дзюба высказался о точке зрения, что негатив вокруг него всегда придавал ему энергии.

— После матча с Гренадой ты сказал, что больше ни с кем не хочешь ссориться. Это что за перерождение? Всегда казалось, что негатив вокруг тебя только питает.

— Я могу ехать на негативе, но это не основной источник энергии. К сожалению, многие не видят, как я сейчас раскрываюсь в «Акроне» при Тедееве, который окутал меня уважением и любовью. А Слуцкий, Боаш, Черчесов, Луческу, Божович, Непомнящий? В работе с ними не было никакого негатива, моей главной мотивацией было желание оправдать доверие. Но люди этого почему-то не помнят. Всем кажется, что я всю карьеру что-то преодолевал, со всеми ссорился. Но я просто говорил то, что думаю. Может, не всегда уместно, тут соглашусь, но как есть. А ругаться я ни с кем никогда не хотел, — приводит слова Дзюбы Sport24.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

19 марта состоялся товарищеский матч российской национальной команды с Гренадой (5:0). На 43-й минуте игры Дзюба поразил ворота соперника. Этот гол стал 31-м для нападающего в составе сборной России. Таким образом, он единолично стал лучшим бомбардиром в её истории, опередив Александра Кержакова.