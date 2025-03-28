Ольмо получил повреждение в матче с «Осасуной», игрок был заменён на 28-й минуте

Полузащитник «Барселоны» Даниель Ольмо получил повреждение в матче 27-го тура испанской Примеры с «Осасуной». На 28-й минуте футболиста заменил полузащитник Фермин Лопес. Минутой ранее хавбек упал на газон и не смог продолжить встречу.

На 19-й минуте 26-летний игрок не реализовал 11-метровый удар. Однако судья принял решение, что пенальти будет перебит, поскольку полузащитник «Осасуны» Хон Монкайола вбежал в штрафную площадь раньше времени. Со второй попытки Ольмо забил с «точки».

Игра проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Матео Бускетс Феррер. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу сине-гранатовых.

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