Ольмо получил повреждение в матче с «Осасуной», игрок был заменён на 28-й минуте
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Полузащитник «Барселоны» Даниель Ольмо получил повреждение в матче 27-го тура испанской Примеры с «Осасуной». На 28-й минуте футболиста заменил полузащитник Фермин Лопес. Минутой ранее хавбек упал на газон и не смог продолжить встречу.
Испания — Примера . 27-й тур
27 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Ф. Торрес – 11' 2:0 Ольмо – 21' 3:0 Левандовски – 77'
На 19-й минуте 26-летний игрок не реализовал 11-метровый удар. Однако судья принял решение, что пенальти будет перебит, поскольку полузащитник «Осасуны» Хон Монкайола вбежал в штрафную площадь раньше времени. Со второй попытки Ольмо забил с «точки».
Игра проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Матео Бускетс Феррер. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу сине-гранатовых.
Почему «Барселона» — больше, чем клуб:
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