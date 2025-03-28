«Тоттенхэму» придётся заплатить € 12 млн за главного тренера «Борнмута» Ираолу — NY Times

Испанский главный тренер «Борнмута» Андони Ираола может сменить Ангелоса Постекоглу на посту главного тренера «Тоттенхэма». Как сообщает New York Times, «шпоры» определили испанского специалиста в качестве главной цели на лето, однако для подписания контракта с ним придётся выплатить «Борнмуту» компенсацию в размере € 12 млн.

По данным источника, Ираола опережает в шорт-листе «Тоттенхэма» на позицию главного тренера Томаса Франка из «Брентфорда». Ещё одним кандидатом является португалец Марку Силва из «Фулхэма». Сообщается, что Андони Ираола может сам отклонить предложение «Тоттенхэма», в случае если получит приглашение из мадридского «Реала».