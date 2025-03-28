Появились первые сведения о степени серьёзности повреждения Даниэля Ольмо
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Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо повредил приводящую мышцу во время матча 27-го тура испанской Примеры с «Осасуной». Об этом сообщает AS.
Испания — Примера . 27-й тур
27 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Ф. Торрес – 11' 2:0 Ольмо – 21' 3:0 Левандовски – 77'
По информации источника, предварительный осмотр футболиста показал, что его травма не является серьёзной. Однако в пятницу, 28 марта, испанский полузащитник пройдёт необходимые медицинские тесты, которые более точно покажут характер его повреждения.
В нынешнем сезоне Ольмо принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.
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